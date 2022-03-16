Прямі втрати України від агресії РФ становлять понад $500 мільярдів, – Шмигаль

За попередніми розрахунками, прямі одноразові втрати для України внаслідок російської агресії становлять понад $500 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єром-міністром та віце-прем'єром Польщі, а також прем'єрами Словенії та Чехії.

За його словами, у Кабміні вже створено та працює відповідна група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

"Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять $565 млрд. І, власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації Російської Федерації, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою ж, як була до війни", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вже зруйновано, повністю чи частково, 3500 об'єктів інфраструктури.