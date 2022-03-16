Росія більше не може бути членом Ради Європи, – ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи констатує, що Росія більше не може бути членом Ради Європи і вважає, що Комітет міністрів має вимагати від Москви негайно вийти із РЄ.

Про це йдеться в прес-релізі ПАРЄ, передає Інтерфакс-Україна.

"Російська Федерація "вчинила грубі порушення Статуту Ради Європи, несумісні зі статусом держави-члена, не виконує своїх зобов'язань, взятих перед Радою Європи та не відповідає взятим перед ним зобов'язанням". Тому Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що Російська Федерація "не може бути державою-членом Організації. На думку Асамблеї, Комітет міністрів має вимагати від Російської Федерації "негайно вийти з Ради Європи". Якщо країна не виконає прохання, Асамблея пропонує Комітету міністрів "визначити найближчу можливу дату", на яку Російська Федерація перестане бути членом", – наводяться витримки із проголосованої ввечері 15 березня резолюції.

Документ був прийнятий одноголосно за підсумками позачергового пленарного засідання і висловлює солідарність із Україною, українським народом та українськими членами ПАРЄ, підтверджуючи "непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародній".

"Асамблея глибоко стурбована свідченнями серйозних порушень Російською Федерацією прав людини та міжнародного гуманітарного права, включаючи напади на цивільні об'єкти та гуманітарні коридори, "невибіркове застосування артилерії, ракет та бомбардувань", а також захоплення заручників. Асамблея із шоком відзначає "безрозсудні атаки" російських збройних сил на ядерні об'єкти в Україні. Відповідно Асамблея підтримує "всі зусилля, спрямовані на забезпечення залучення винних", – сказано в повідомленні.

Водночас у ПАРЄ вважають, що у випадку, якщо РФ перестане бути членом Організації, "Рада Європи має передбачити ініціативи, які дозволять продовжувати "підтримувати та взаємодіяти із правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством".