Україна отримала нову партію обладнання Starlink, – Федоров
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Україна отримала чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє – за Україною! Дякую, Ілон! Дякуємо Польщі!" – написав Федоров.
Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", та в Києві.
До того Ілон Маск у відповідь на запит Федорова повідомив, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.
Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні.
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