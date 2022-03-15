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Компанії, що видають сертифікати безпеки для сайтів, перестали працювати в Росії та Білорусі

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Компанії, що видають сертифікати безпеки для сайтів, перестали працювати в Росії та Білорусі

У Росії та Білорусі перестали працювати компанії, які видають сертифікати безпеки SSL та TLS для вебсайтів.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За ініціативою Мінцифри на росії та білорусії перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL та TLS для вебсайтів, а саме GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Наявність сертифікатів означає, що ресурси надійно захищені і їм можна передавати свої персональні дані. Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати", – написав Федоров.

Вын зазначив, що компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських та білоруських сайтів та оновлювати наявні, тому вони автоматично стануть небезпечні для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх будуть блокувати.

"Фактично це означає смерть протоколу https на росії", – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали блокувати VPN-сервіси, які дозволяють обходити блокування інтернет-ресурсів, встановлені російською владою.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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