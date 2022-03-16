Через обстріли без газу залишилась частина Броварського району під Києвом, – Оператор ГТС

Через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій відключено 4 газорозподільчі станції (ГРС) у Броварському районі Київської області.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"Внаслідок бойових дій було пошкоджено газопровід-відвід до ГРС "Залісся", який знаходиться в Броварському районі Київської області. Тимчасово, до виконання відповідних ремонтних робіт, відключено ГРС "Залісся", ГРС "Семиполки", ГРС "Калита" та "Велика Димерка". Жителі однойменних населених пунктів Броварського району будуть відключені від газопостачання на цей період", – йдеться у повідомленні.

"Оператор ГТС" обіцяє зробити все можливе, що відновити роботу цих ГРС у найкоротші терміни.

Водночас в компанії зауважують, що ГРС "Бровари" знаходиться в роботі і транспортування газу до м. Бровари відбувається в штатному порядку.

Загалом за даними Оператора ГТС, станом на 14:00 вівторка через бойові дії було зупинено 37 ГРС.