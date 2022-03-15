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Байден підписав закон про виділення $13,6 мільярда через російське вторгнення в Україну

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Байден підписав закон про виділення $13,6 мільярда через російське вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $13,6 млрд у якості екстреного пакету військової та гуманітарної допомоги у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Про це повідомляється на офіційній сторінці американського президента в мережі Twitter.

Пакет допомоги включений у закон про урядові витрати на поточний фінансовий рік у розмірі $1,5 трильйона.

Як повідомлялося, відпочатку президент США Джо Байден просив у Конгресу на ці цілі $10 млрд, але конгресмени вирішили збільшити суму до $13,6 млрд.

Із цієї суми $4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги 2 млн українцям, які залишили країну через військові дії. Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.

Окрім цього, $120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Twitter


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Если ты Бодя не дашь нам самолеты и ПВО то твои миллиарды нам не понадобятся
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15.03.2022 22:24 Відповісти
Цензор, викиньте новину про те як сьогодні на Zомбо та обговорювали план нападу на балтійські країни. Ми тут поржемо хоч
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15.03.2022 22:56 Відповісти
Откупается.
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15.03.2022 23:20 Відповісти
Да он после подвала,в котором сидел до выборов,стал еще более неадекватным, порой не понимает в каком реальном мире он находится и только это и может предложить Украине!!! Такого ПОЗОРА еще Штаты не знали с таким подтасованным президентом!!!
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16.03.2022 01:04 Відповісти
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16.03.2022 03:21 Відповісти
 
 