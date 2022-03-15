Байден підписав закон про виділення $13,6 мільярда через російське вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $13,6 млрд у якості екстреного пакету військової та гуманітарної допомоги у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Про це повідомляється на офіційній сторінці американського президента в мережі Twitter.

Пакет допомоги включений у закон про урядові витрати на поточний фінансовий рік у розмірі $1,5 трильйона.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Як повідомлялося, відпочатку президент США Джо Байден просив у Конгресу на ці цілі $10 млрд, але конгресмени вирішили збільшити суму до $13,6 млрд.

Із цієї суми $4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги 2 млн українцям, які залишили країну через військові дії. Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.

Окрім цього, $120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.