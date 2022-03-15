До "Дія.City" вже офіційно включили 104 IT-компанії, – Мінцифри
Новини БізнесЦензор IT Корпоративні відносини
До правового та податкового режиму "Дія.City" офіційно включені 104 українські та міжнародні ІТ-компанії.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Серед нових резидентів:
- Fintech Farm – британська компанія з українським корінням, що запускає mobile-only банки на нових ринках.
- Miratech – міжнародна компанія у сфері розроблення програмного забезпечення та автоматизації бізнес-процесів.
- Cinegy GmbH – одна з найбільших у світі науково-виробничих компаній, що займається розробкою та впровадженням програмного забезпечення для телевізійного виробництва та мовлення.
- TietoEVRY – скандинавська компанія з надання ІТ-послуг у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров'я, лісової промисловості, енергетики тощо.
- SMRK VCF – український фонд, який займається венчурними інвестиціями у стартапи на різних стадіях розвитку.
"Дія City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія City".
Будь ласка, зачекайте...