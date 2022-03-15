Кабмін ліквідував дві виснажені шахти
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Кабінет міністрів України схвалив пропозицію Міністерства енергетики щодо ліквідації двох виснажених шахт "Золоте" (ДП "Первомайськвугілля") та "Великомостівська" (ДП "Львіввугілля").
Відповідне рішення закріплено довоєнним розпорядженням уряду №220-р від 23 лютого 2022 року.
За даними Міненерго, видобуток шахти "Золоте" у січні 2022 року склав 20 тонн при видобутку "Первомайськвугілля" 13,66 тис. тонн, "Великомостовська" – 9,8 тис. тонн при видобуванні "Львоввугілля" 67,08 тис. тонн.
Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила видобуток рядового вугілля на 2% (на 569,5 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 29 млн 387,6 тис. тонн. У тому числі видобуток енергетичного вугілля склав 22,15 млн тонн, коксівного – 7,23 млн тонн.
Україна у січні 2022 року скоротила видобуток рядового вугілля на 1,8% (на 46,8 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,53 млн тонн.
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