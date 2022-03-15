Мінфін вперше розмістив військові облігації у валюті

Міністерство фінансів України на дебютних первинних аукціонах 15 березня з розміщення доларових військових облігацій змогло залучити $11,9 млн терміном на 407 днів під традиційні для такого терміну запозичення 3,7%, задовольнивши всі подані 7 заявок.

Згідно з інформацією відомства, попит на запропоновані втретє річні гривневі військові облігації знизився до 4,85 млрд грн із 6,61 млрд грн тиждень тому та 8,12 млрд грн на дебютному аукціоні 1 березня, передає Інтерфакс-Україна.

У той же час кількість заявок досягла рекордних 33 проти 31 тижня тому та 10 не дебютному аукціоні. Ставка розміщення залишилася незмінною – 11% річних.

Крім того, зі скороченням терміну до погашення до 42 днів до 205,74 млн грн зріс попит і обсяг розміщення найкоротших гривневих ОВДП, ставка яких залишилася на рівні 10% річних.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав цих паперів на 20 млрд. грн.

За доларовими військовими облігаціями на відміну від дисконтних гривневих паперів тричі передбачено виплату відсотків: 27 квітня і потім двічі за півроку.

На перших двох комерційних аукціонах з розміщення військових облігацій терміном обігу трохи більше року 1 та 8 березня покупці придбали їх відповідно на 8,1 млрд грн та 6,6 млрд грн під 11% річних.

Раніше Національний банк України на період дії воєнного стану спростив вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, якщо власники спрямовують їх на придбання "військових облігацій" через банки.