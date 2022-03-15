Рада розширила повноваження Кабміну для управління бюджетом в умовах воєнного стану

Верховна Рада прийняла закон "Про внеcення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України", покликаний розширити повноваження Кабміну з управління коштами державного бюджету в умовах воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №7166 в цілому як закону проголосували 345 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Зокрема, закон дозволяє Кабінету міністрів на час воєнного стану перерозподіляти витрати бюджету без погодження з парламентським Комітетом з питань бюджету, а також перерозподіляти кошти між загальним та спецфондом держбюджету без змін до закону про держбюджет.

Крім цього, на час воєнного стану Рада дозволила уряду не розкривати дані про виконання держбюджету, скасувала необхідність складання Бюджетної декларації, прогнозів місцевих бюджетів, дотримання строків подання місячної та квартальної звітності.