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Литва заморозить рахунки та майно компаній, пов'язані з російськими олігархами

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Литва заморозить рахунки та майно компаній, пов'язані з російськими олігархами

Литва заморожує майно компаній і приватних осіб, пов'язаних із близькими до Кремля російськими олігархами, які потрапили під міжнародні санкції.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення LRT, передає Укрінформ.

"Відповідальні установи продовжують інтенсивно працювати у співпраці з міжнародними партнерами, щоб забезпечити принципове та повне застосування санкцій на території Литви", – сказав голова комітету Сейму Литви з питань бюджету та фінансів Міколас Маяускас.

За його словами, з 24 лютого під санкції вже потрапили 11 компаній і п'ять фізичних осіб – у литовських банках уже заморожено 3,22 млн євро та $1,37 млн.

Маяускас уточнив, що під санкціями також опинились троє російських олігархів, включеіх до списків санкцій Європейського союзу:

  • голова концерну "Ростех" Сергій Чемезов;
  • голова гірничо-металургійної компанії "Сєверсталь", акціонер мережі гіпермаркетів "Лента" Олексій Мордашов;
  • акціонер туроператора TUI Андрій Мельниченко.

Раніше повідомлялося, що Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укрінформ


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Эта компания стала клубом. Она тесно работает с Россией. Вкладчиков с Украины всех кинула на миллионы долларов. С сайта убрала свой офис который находится в Литве.
Мотивировала что их обвалили хакеры еще до начала войны. Она точно спосирует Россию. Главный Самойло. Просьба найти их сделать проверку. Они удалили с сайта все электронные договора с вкладчиками. Обращаюсь ко всем службам интерпола и СБУ.
7 FLAGS CLUB, LTD.
Nevis, Charlestown,
Henville Building, Suite 7
Свидетельство о регистрации
№ C-51466 от 3 февраля 2020 г.
Выдано офисом острова Невис
Регистратором корпораций

+44 20 808 999 40[email protected]
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15.03.2022 20:31 Відповісти
Вот их последняя рассылка к вкладчикам:

Обращение к партнёрам по поводу политической ситуации
March 15, 2022



Уважаемые Партнеры,
Россия и Европа в настоящее время находятся в ситуации, которую еще несколько дней назад вряд ли кто-то мог себе представить. Несмотря на то, что в данный момент во всех сферах жизни происходят колебания и нет ясности происходящего, Администрация Клуба хотела бы подчеркнуть свою позицию: наше с Вами объединение, 7 Flags Club, находится вне политики. В сложных ситуациях Клуб осуществляет поддержку каждому своему Участнику. Поэтому, как и прежде, мы не будет давать оценку возникшему конфликту. Также просим каждого Участника Клуба не распространять неподтвержденную информацию о происходящих действиях в любых, официальных и неофициальных, источниках (чатах). Публикуя подобные данные, подчеркнем еще раз, неподтвержденные, Вы неосознанно разжигаете нездоровую и враждебную атмосферу между двумя народами. Просим Вас не идти на поводу провокаций и, несмотря на всю сложность обстановки, сохранять спокойствие и здравомыслие.
Просим Вас отнестись с понимание к тому факту, что происходящие события не могли не отразиться на деятельности Клуба. Вы можете замечать изменения в повседневной жизни, как физическое лицо, которому некомфортно следовать ограничениям, поскольку они сковывают повседневный образ жизни. Безусловно, в отношении юридических лиц применяются гораздо большее количество мер, которые влияют на их деятельность. Клуб, являясь объединением единомышленников, выступает как институциональный инвестор и функционирует за счет вложения активов в высокодоходные проекты. Соответственно, большинство активов Клуба - это проекты, имеющие статус юридических лиц. В текущих событиях все проекты активно развиваются, но, безусловно, каждый их них подвержен влиянию вводимых санкций. В первую, очередь, ограничения сказываются на финансовой части, в отношении оформления финансовых транзакций. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с мерами, которые принимаются той или иной стороной, направленными на усложнение или прекращение денежных переводов в банковском секторе. Это непосредственно влияет на функционирование проектов по отдельности и на Клуб и его Участников в целом. Ведь мы все зависим от системы денежных переводов. На текущий момент ситуация довольно неопределенная - изменения вносятся ежедневно и ежедневно вводятся ограничения.
Большая часть проектов, в которые инвестируются активы, размещены в европейской зоне, часть проектов функционируют на территории Российской Федерации. Данные проекты не затронули санкции в плане реализации, но повлияли на осуществление финансовой деятельности, поскольку введены банковские ограничения, новые условия и лимиты, изменены условия сотрудничества с ключевыми контрагентами.

Таким образом, текущая обстановка может сказываться на деятельности Клуба в определенных рабочих процессах, а именно:

1. Запросы Партнеров могут обрабатываться в течение более длительного периода времени, поскольку часть сотрудников территориально размещены в зоне, подверженной происходящим событиям, что влияет на скорость работы, поскольку периодически сотрудники остаются без связи.
2. Возобновление технических процессов работы личных кабинетов Партнеров продолжается, однако, периодически возникают сбои, которые также связаны с причиной, указанной в п.1
3. Также некоторые выплаты, в определенные страны, будут выполняться по истечении некоторого времени, поскольку есть определенные риски, которые понесут негативные последствия и скажутся, в первую очередь, на реализации проектов Клуба.

Осуществляя выплаты, мы должны быть уверены в том, что Партнеры их получат без последствий, то есть их активы не будут заморожены и не будут заблокированы счета. Соответственно прежде, чем совершать выплату мы должны получить необходимую достоверную и актуальную информацию.

Администрация Клуба осознает все сложности, с которыми сталкиваются Партнеры. Однако, ответьте себе на вопрос: кто, на сегодняшний день не сталкивается с трудностями? В связи с происходящими событиями, изменения происходят во всем мире, которые затрагивают все сферы деятельности в большей или меньшей степени. Несмотря на все это, Клуб определяет возможные способы реализации выплат и оказания поддержки. Каждый из нас вынужден подстраиваться под все изменения и следовать им.

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись Участники Клуба и Клуб в целом, мы можем гарантировать и гарантируем, что все активы Партнеров сохранены, поскольку диверсифицированы в различные проекты, которые не прекращают свою работу. Аналитический и финансовый отделы Клуба следят за всеми мировыми изменениями в политической и экономической сферах и осуществляют контроль над проектами, внося необходимые корректировки, исходя из мировых изменений, для их успешной реализации.

Главная задача Клуба на сегодняшний день - определить безопасные источники оформления выплат Партнерам. Безусловно, при стабилизации ситуации все Партнеры смогут реализовать свое право на вывод активов, с учетом положенного профита.

Учитывая все обстоятельства, мы обращаемся к каждому Участнику Клуба - сохраняйте спокойствие, предоставьте Клубу время, необходимое для налаживания процессов работы и стабилизации системы выплат. Администрация Клуба заверяет каждого из Вас, что текущие сложности будут преодолены, система работы Клуба будет отлажена и Участники Клуба будут чувствовать стабильность, которую компания демонстрировала на протяжении восьми лет.
С уважением,
Команда 7 Flags Club & Turbox
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15.03.2022 20:33 Відповісти
Просьба спецслужбы Литвы обратить на них внимание и сделать проверку.
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15.03.2022 20:34 Відповісти
https://lk.expert/aba-marketing-group/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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15.03.2022 20:35 Відповісти
 
 