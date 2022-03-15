Кабмін виділив 25 мільярдів на пільгові кредити для проведення посівної, – Шмигаль

Кабінет міністрів виділив понад 25 млрд грн на компенсацію відсотків та надання гарантій за кредитами для аграріїв для проведення посівної.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму відеозверненні.

"Уряд вже запустив програми додаткової фінансової підтримки, аби за першої можливості в Україні розпочалась посівна кампанія. Українські сільгоспвиробники вже можуть отримати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту. Уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 млрд грн", – сказав Шмигаль.

За його словами, цих коштів вистачить на підтримку всіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію.

Як уточнили в пресслужбі Мінагрополітики, через блокаду Росією українських портів сільгоспвиробники не мають можливості реалізувати зібраний торік врожай на експорт, а отже відчувають нестачу коштів для здійснення весняно-польових робіт, вартість яких оцінюється у близько 100 млрд гривень.

З метою вирішення цієї проблеми Кабмін підтримав запровадження механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, який передбачає надання підтримки:

виключно малим та середнім аграрним виробникам з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, яке оброблює до 10 000 га;

компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами на суму до 50 млн грн;

кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану.

для отримання кредитування суб’єкт підприємництва також повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в законі "Про державну підтримку сільського господарства України";

термін дії кредиту становить 6 місяців;

встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними кредитами до 80%.

В Мінагрополітики додали, що заявникам необхідно звертатись у фінансову установу, де вони обслуговувались раніше.

У міністерстві додали, що для для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні на час воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу, а також дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації.