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"Газпром" знову не замовив потужності газопроводу "Ямал-Європа" на наступні два дні

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Прямі (з Росії до Німеччини) потужності газопроводу "Ямал-Європа" знову не замовлені на повний день середи та ніч на четвер (16-17 березня).

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформі GSA Platform, передає Інтерфакс-Україна.

З кінця лютого "Газпром" бронював "Ямал-Європу" на нічний час, а з 9 березня газопровід безперервно працював у аверсному режимі.

Проте на 15 березня концерн не замовив потужності магістралі на добовій основі, вдень 15 березня газопровід знову перейшов у реверс, транспортуючи газ із Німеччини до Польщі.

Як коментують експерти Rystad Energy, перехід газопроводу в реверсний режим може бути пов'язаний із звуженням спреду між спотовими цінами та березневим контрактом "на місяць наперед".

У міру настання весни в Європі підвищується температура повітря, відступають нічні заморозки, які найбільше впливали на споживання газу.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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А Европе -абы газ..А нам как-то не до газа
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15.03.2022 19:38 Відповісти
 
 