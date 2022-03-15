Зеленський змінив керівника Київської області, – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Київської обласної військової адміністрації командувача Операції об'єднаних сил (ООС) Олександра Павлюка.

Відповідні укази №135-138 від 15 березня оприлюднено на сайті голови держави.

Командувачем сил ООС замість Павлюка призначено Едуарда Москальова, який раніше обіймав посаду заступника командувача ООС.

Сам Зеленський у своєму відеозверненні пояснив такі зміни необхідністю додатково посилити оборону Києва.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, Героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції об'єднаних сил. Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Тож київський напрямок та ситуація в області отримують ще більшу увагу. Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов – професійна людина, патріотична людина", – сказав Зеленський.