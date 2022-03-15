Рада збільшила фінансування Міноборони на 68 мільярдів

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", збільшивши фінансування Міністерства оборони.

За прийняття відповідного законопроєкту №7176 в цілому як закону проголосували 342 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За його словами, закон передбачає збільшення на 67 млрд видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій в межах граничного розміру гарантованого державою боргу, та обмеження використання коштів Дорожнього фонду.

Зокрема, закон передача збільшення видатків спеціального фонду для Міністерства оборони на 67,57 млрд грн за рахунок кредитних коштів, залучених від уряду Великої Британії на загальну суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Відповідно до першопочаткових умов кредиту, на ці кошти планувалося закупити у британських постачальників два протимінні кораблі (ПМК), а також фінансувати спільне будівництво восьми ракетних катерів, фрегату, а також закупівлю обладнання та озброєння..

Крім того, законом на 35,8% збільшується граничний обсяг дефіциту державного бюджету – до 256,36 млрд грн, що становитиме 4,8% прогнозного ВВП, а також виключаються обмеження щодо граничного обсягу надання державних гарантій за рішеннями Кабінету міністрів.

Також законом у якості винятку встановлюється, що у 2022 році кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії сьогодні підтвердив, що британська Експортно-кредитна агенція зберігає фінансову підтримку в розмірі 3,5 млрд фунтів стерлінгів для торгівлі з Україною в рамках постійної підтримки уряду близького союзника.