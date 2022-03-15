БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
836 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політикаФінанси
204 0
інформація (89) НБУ (8364) Росія (11653)

Платформа Refinitiv призупиняє доступ до своїх послуг у Росії

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Фінанси

Платформа Refinitiv призупиняє доступ до своїх послуг у Росії

Національний банк України вітає рішення однієї з найбільших торговельно-інформаційних платформ Refinitiv (раніше – Reuters) призупинити доступ клієнтів з росії до всіх своїх продуктів та послуг.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У відповідь на звернення Національного банку Refinitiv призупинив надання послуг у сфері передачі данних та аналітики усім клієнтам, що працюють на території Росії.

Це стало наступним кроком після припинення доступу до продуктів, які містять новини та коментарі цієї компанії для клієнтів у Росії.

У НБУ нагадали, що також очікується рішення про відключення фінустанов агресора від терміналів Bloomberg на аналогічне звернення.

Refinitiv володіє другою найбільшою (після Bloomberg) мережею з 40 000 терміналів Eikon, які забезпечують доставку біржової інформації та дають доступ до торгів, їй також належить інформаційна система World Check для перевірки контрагентів.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 