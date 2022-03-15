З початку війни зруйновано 3500 об’єктів інфраструктури, – МВС
Новини БізнесЦензор Нерухомість
В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вже зруйновано, повністю чи частково, 3500 об'єктів інфраструктури.
Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Укрінформ.
"Фактично ми наразі говоримо про те, що у нас зруйновано – повністю або частково – 3500 об’єктів інфраструктури. У тому числі: транспортної інфраструктури – повністю або частково – більше 230 об’єктів; об’єктів життєзабезпечення населення – мова йде про електропідстанції, про газопроводи – повністю або частково – 165", – сказав Монастирський.
За його словами, серед цих зруйнованих об’єктів інфраструктури також є: заклади освіти – повністю або частково – 72 об’єкти; заклади охорони здоров’я, повністю або частково – 21 об’єкт на території України.
"Щодо житлових будинків – цифра збільшується кожного дня. Наразі повністю або частково більше 2700 об’єктів – житлових будинків є зруйнованими. Щодо закладів соціальної сфери, (зруйновано) повністю або частково – 10, щодо інших об’єктів, серед яких є і будівлі ДСНС, Нацполіції та інші – (було зруйновано) більше 400 об'єктів", – повідомив очільник МВС.
Станом на 11 березня Мінекономіки оцінило завдані російським вторгненням збитки для інфраструктури у $119 млрд.
Будь ласка, зачекайте...