Після початку війни ціни на електроенергію впали на 23%, – "Оператор ринку"

Середньозважена ціна електроенергії у лютому порівняно із січнем поточного року на ринку "на добу наперед" (РДН) знизилася на 22,56% – до 2182,82 грн/МВт-год, на внутрішньодобовому ринку (ВДР) на 14,4 % – до 2206,63 грн/МВт-год

Про це свідчать дані звіту АТ "Оператор ринку", передає Інтерфакс-Україна.

При цьому наголошується, що зниження цін на спотовому ринку спричинене зниженням попиту на електроенергію, що пояснюється військовим вторгненням Росії в Україну.

Відповідно до звіту, загальний обсяг купівлі-продажу електроенергії на РДН у лютому становив 3 553,64 тис. МВт-год, що майже на 30% менше обсягу продажів у січні (5 025,36 тис. МВт-год).

У той же час на ВДР обсяг продажів зріс майже в 2,6 рази – до 1251,77 тис. МВт-год проти 484,61 тис. МВт-год у січні.

Продавцям електроенергії на РДН у лютому 2022 року перераховано 9,242 млрд грн (з ПДВ), на ВДР – 3,315 млрд грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року українська енергосистема працює однією торговою зоною, яка передбачає об'єднання ОЕС України із зоною "Бурштинського енергоострова".

Спочатку така робота в рамках виконання програми інтеграції української енергосистеми з європейською та проходження ізольованого режиму планувалася на три дні (24-26 лютого), але Україна після військового вторгнення Росії відмовилася повертатися до приєднання з її та білоруською енергосистемами та досі працює ізольовано в очікуванні приєднання до ENTSO-E.