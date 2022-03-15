Канада внесла у санкційні списки ще 15 росіян

Влада Канади 15 березня оголосила, що у зв'язку із ситуацією в Україні вводять санкції проти 15 офіційних осіб РФ, у тому числі проти віце-прем'єра Дмитра Григоренка, голови Мінекономрозвитку Максима Решетнікова, представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.

Про це йдеться в повідомленні канадськоо уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада запроваджує нові санкції. Нові заходи мають на увазі обмеження щодо 15 російських офіційних осіб", – сказано в повідомленні.

У поправках до списку санкцій по Росії зазначається, що під обмеження також підпали начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов, його заступник віце-адмірал Володимир Касатонов, командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов, головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін, командувач ВПС РФ та заступник командувача ВКС РФ Сергій Дронов.

Крім того, у списку санкцій опинилися перший заступник командувача Чорноморським флотом Сергій Пінчук, директор ФСТ Дмитро Кочнев.

Раніше повідомлялося, що Канада вводить санкції проти 10 фізичних осіб із РФ у зв'язку з воєнними діями Росії в Україні.