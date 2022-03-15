Французький виробник шин Michelin зупинить бізнес в Росії

Один з найбільших світових виробників автомобільних шин – французька Michelin Group – оголосила припинення своєї діяльності в Росії.

Як повідомляється на сайті групи, компанія зупинить роботу свого російсього заводу, а також припиняє експорт своєї продукції до Росії.

На заводі Michelin у Давидовому працює близько 750 осіб, він виробляє шини для легкових і вантажних автомобілів, переважно для місцевого ринку.

"У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin в Росії. Група залишається повністю мобілізованою і продовжуватиме адаптувати свої рішення в міру розвитку ситуації", – зазначається у повідомленні.

Michelin – всесвітньо відомий виробник шин, за обсягами виробництва займає перше місце в Європі та третє місце у світі (після Goodyear та Bridgestone).

Як повідомлялося, японська група Bridgestone вже призупинила експорт своєї продукції до Росії, а також роботу свого заводу в Ульяновську, який був відкритий у 2017 році.

Раніше німецький концерн Continental також призупинив виробництво шин на території Росії.