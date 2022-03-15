Влада Києва обмежили вхід до залізничних вокзалів під час комендантської години
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У період дії в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня вхід до вокзалів "Київ-Пасажирський" та "Дарниця", а також посадка в Києві будуть дозволені лише транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал заздалегідь до комендантської години
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Як зазначається, вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.
"Просимо враховувати це при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі", – наголосили в компанії.
Джерело: Telegram
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