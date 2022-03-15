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Влада Києва обмежили вхід до залізничних вокзалів під час комендантської години

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Влада Києва обмежили вхід до залізничних вокзалів під час комендантської години

У період дії в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня вхід до вокзалів "Київ-Пасажирський" та "Дарниця", а також посадка в Києві будуть дозволені лише транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал заздалегідь до комендантської години

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Як зазначається, вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

"Просимо враховувати це при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі", – наголосили в компанії.

 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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