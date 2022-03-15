Російська "Зарубіжнафта" знову не змогла продати жодного бареля нафти
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Російська компанія "Зарубєжнєфть" 14 березня виставила на продаж шість партій нафти Urals, але всі потенційні покупці відмовилися реєструватися у тендері.
Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.
Тендер на російську Urals включав 600 тис. тонн сирої нафти з відвантаженням у другому кварталі цього року. Але він провалився, бо на російську сировину не знайшлося покупців.
Раніше інша російська компанія – "Сургутнєфтєгаз" – також не змогла реалізувати сиру нафту. Проблеми із продажем нафти виникли й у галузевого гіганта компанії "Роснєфть".
Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.
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