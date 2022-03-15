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Російська "Зарубіжнафта" знову не змогла продати жодного бареля нафти

Новини БізнесЦензор Енергетика

Російська

Російська компанія "Зарубєжнєфть" 14 березня виставила на продаж шість партій нафти Urals, але всі потенційні покупці відмовилися реєструватися у тендері.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Тендер на російську Urals включав 600 тис. тонн сирої нафти з відвантаженням у другому кварталі цього року. Але він провалився, бо на російську сировину не знайшлося покупців.

Раніше інша російська компанія – "Сургутнєфтєгаз" – також не змогла реалізувати сиру нафту. Проблеми із продажем нафти виникли й у галузевого гіганта компанії "Роснєфть".

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  enkorr


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бодай би вони всі повиздихали, вбивці.
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Ну то й що? Орки будуть лаптями нафту, замість щей хлябать.
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15.03.2022 16:18 Відповісти
 
 