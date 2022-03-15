БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
748 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
1 281 1
валюта (1665) золото (257) Росія (11653)

Росіяни намагаються скуповувати золото через заборону на продаж валюти

Новини БізнесЦензор Фінанси

Росіяни намагаються скуповувати золото через заборону на продаж валюти

Російська влада відзначає зростання попиту з боку населення на дорогоцінні метали після фактичної заборони на продаж готівкової валюти.

Про це свідчить повідомлення центробанку Росії.

"Наразі зріс попит з боку населення на купівлю фізичного золота в зливках, зумовлений, зокрема, скасуванням сплати ПДВ при здійсненні цих операцій. З метою створення умов задоволення попиту населення Банк Росії призупиняє з 15 березня 2022 купівлю золота у кредитних організацій", – йдеться в офіційному повідомленні ЦБ РФ.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золото. А потом вставить вместо выпавших зубов?

Это золото они даже не увидят в реале никогда. Страна идиотов.
показати весь коментар
15.03.2022 19:57 Відповісти
 
 