Росіяни намагаються скуповувати золото через заборону на продаж валюти

Російська влада відзначає зростання попиту з боку населення на дорогоцінні метали після фактичної заборони на продаж готівкової валюти.

Про це свідчить повідомлення центробанку Росії.

"Наразі зріс попит з боку населення на купівлю фізичного золота в зливках, зумовлений, зокрема, скасуванням сплати ПДВ при здійсненні цих операцій. З метою створення умов задоволення попиту населення Банк Росії призупиняє з 15 березня 2022 купівлю золота у кредитних організацій", – йдеться в офіційному повідомленні ЦБ РФ.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Зокрема, через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.