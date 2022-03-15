Італійська група UniCredit розглядає варіанти скорочення бізнесу в Росії

Італійська фінансова група UniCredit SpA розглядає можливість виходу з Росії через її напад на Україну.

Про це генеральний директор групи Андреа Орчел заявив на конференції, організованій Morgan Stanley, повідомляє Liga.net з посиланням на Bloomberg.

Він наголосив, що такі складні рішення не ухвалюються за одну ніч, але незабаром банк буде готовий повідомити про свою позицію детальніше.

"Очевидно, що ми повинні серйозно подумати про вплив, наслідки та складність відокремлення цілого банку від країни", – сказав Орчел.

"Моє першочергове завдання – забезпечити стабільність нашого банку та здатність обслуговувати наших клієнтів у всій Європі", – додав він.

UniCredit має тісні зв'язки з Росією, констатує Bloomberg. Разом із австрійським Raiffeisen Bank International AG і французьким Societe Generale SA він входить до числа європейських банків, для яких вихід з російського ринку становитиме найбільші ризики.

"Юникредит Банк" – один з найбільших банків у Росії, він належить до системно важливих організацій для російського банківського ринку.

За підрахунками UniCredit, у випадку повної втрати банківських активів у Росії збитки групи сягнуть 7,4 млрд євро.