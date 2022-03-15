Авіакомпанія SkyUp хоче здати в лізинг 15 своїх літаків з екіпажами

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує міжнародним перевізникам взяти свої літаки у "мокрий лізинг" (включно з екіпажем та іншими послугами).

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Ми, українська авіакомпанія SkyUp Airlines, звертаємося до світової авіаційної сім'ї із закликом підтримати нас та Україну у цій боротьбі. В нашому авіапарку 15 середньомагістральних літаків Boeing-737, середній вік яких складає 12 років. Всі вони готові до роботи і ми надаємо їх у користування в мокрий лізинг", – йдеться у повідомленні.

"Взявши у користування наші літаки, ви допоможете нам продовжувати нашу діяльність під час війни і сплачувати податки в державну казну, зберігати робочі місця 1 300 співробітників та підтримувати постраждалих українців – кожен десятий долар чи євро ми відправимо на допомогу жертвам війни", – додали у авіакомпанії.

Як повідомлялося, з 02:45 за київським часом 24 лютого 2022 року повітряний простір України закрито для цивільних перевезень. На той час майже весь флот SkyUp знаходився за кордоном.