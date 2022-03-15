В Росії з’явився чорний валютний ринок з курсом 200 рублів за долар, – ЗМІ

Через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

Як пише видання "Коммерсант", вже зараз за запитами "обмін валюти", "купити долари", "обмін валюти Москва" можна знайти десятки каналів у Telegram з відповідними пропозиціями.

За даними видання, більшість з цих каналів створена або активізувалася у перші два тижні березня.

Крім того, в російських соцмережах створюються локальні групи, учасники яких домовляються один з одним про купівлю або продаж валюти та призначають зустріч. Вартість долара та євро у таких угодах значно перевищує офіційний курс та досягає 200 рублів.

На думку співрозмовників видання в російських правоохоронних органах, здійснення таких операцій може трактуватися як незаконна банківська діяльність (максимальне покарання – сім років позбавлення волі). Також існує ризик натрапити на шахраїв.

Як повідомлялося, з 9 березня Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.