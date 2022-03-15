Норвезька Equinor припинить купувати російську нафту, але отримає ще 4 законтрактовані партії

Найбільша норвезька нафтогазова корпорація Equinor (раніше – Statoil) припинить торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті компанії.

"Після оголошення про те, що Equinor почав процес виходу з проектів у Росії, було прийнято рішення, що Equinor також припинить торгівлю російською нафтою. Це означає, що Equinor не буде вступати в якісь нові види торгівлі або займатися транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії", – йдеться у заяві.

В компанії уточнили, що цей крок ще потребуватиме вивчення всіх відповідних аспектів, включаючи юридичні зобов’язання.

"Equinor має певні договірні зобов’язання, що випливають із контрактів, укладених до вторгнення. Це включає контракти, підписані в січні цього року, за якими Equinor отримає чотири нафтові вантажі в березні. Два з них продаються клієнтам в Азії. Третій – це вантаж нафти, який буде доставлено у сховище за контрактом Equinor. Четвертий – сировинний вантаж, який буде доставлено на нафтопереробний завод Монгстад ​​у Норвегії. Отримання цих вантажів повністю відповідає чинним санкціям", – пояснили в компанії.

"Equinor продовжує свою роботу по виходу з Росії відповідальним чином, забезпечуючи дотримання всіх чинних законів, включаючи санкції", – наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 28 лютого рада директорів Equinor вирішила припинити нові інвестиції в Росію і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.