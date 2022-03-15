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В Україні нарахували 17 тисяч компаній з власниками з РФ та Білорусі, – "Опендатабот"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

В Україні нарахували 17 тисяч компаній з власниками з РФ та Білорусі, –

В Україні зареєстровано 16 896 активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані єдиного державного реєстру юросіб станом на 24 лютого.

Платформа вже додала примітки щодо наявності російського/білоруського власника до інформації про компанії у своїй базі.

В Україні нарахували 17 тисяч компаній з власниками з РФ та Білорусі, – Опендатабот 01

В Україні нарахували 17 тисяч компаній з власниками з РФ та Білорусі, – Опендатабот 02

Автор: Михайло Орлюк
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націоналізувати все нараховане, нема чого агрессору тут бізнес мати...
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15.03.2022 14:15 Відповісти
Обленерго та облгази не забули? Повинні бути націоналізовані.
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15.03.2022 15:20 Відповісти
Як і водоканали
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15.03.2022 15:20 Відповісти
 
 