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В Україні нарахували 17 тисяч компаній з власниками з РФ та Білорусі, – "Опендатабот"
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В Україні зареєстровано 16 896 активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані єдиного державного реєстру юросіб станом на 24 лютого.
Платформа вже додала примітки щодо наявності російського/білоруського власника до інформації про компанії у своїй базі.
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Павел Скиба
показати весь коментар15.03.2022 14:15 Відповісти Мені подобається 7
Андрей Кайнаран
показати весь коментар15.03.2022 15:20 Відповісти Мені подобається 10
Андрей Кайнаран
показати весь коментар15.03.2022 15:20 Відповісти Мені подобається 7
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