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Окупанти атакували аеропорт у Дніпрі, зруйнована злітна смуга, – ДСНС

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Окупанти атакували аеропорт у Дніпрі, зруйнована злітна смуга, – ДСНС

Російські окупанти вночі атакували аеропорт у Дніпрі, завдавши по ньому ракетних ударів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Рятувальники встановили, що зруйнована злітно-посадкова смуга. Тепер вона не придатна для експлуатації. Також сильно пошкоджена будівля аеропорту: стіни, вікна, термінал. Загиблих немає", – йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко уточнив, що по території аеропорту було завдано два ракетних удари.

"Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення", – написав очільник області на своїй сторінці у Facebook.

Автор: Михайло Орлюк
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15.03.2022 15:56 Відповісти
 
 