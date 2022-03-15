В Росії звільнили чиновника, який визнав проблеми з постачанням запчастин до літаків

Начальник управління підтримки льотної придатності Росавіації Валерій Кудінов був звільнений з посади після того, як розповів журналістам про процес фактичної експропріації літаків, які використовувалися російськими авіакомпаніями на умовах лізингу, і відмову Китаю постачати авіазапчастини до Росії.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання в російському уряді та авіаційній галузі розповіли про звільнення Кудінова того ж дня, коли було зроблено його заяви, напередодні цю інформацію підтвердив сам Кудінов. Він уточнив, що його звільнили за статтею про розголошення відомостей відповідно до федерального закону "Про державну службу".

Як повідомлялося, 10 березня на конференції з технічного обслуговування літаків Валерій Кудінов заявив, що Китай нібито відмовив російським перевізникам у постачанні запчастин для повітряних суден.

Також він розповів, що авіакомпанії РФ планують повернути частину літаків лізингодавцям, а до російського держреєстру цивільних повітряних суден перевели всього 180 літаків.

Пізніше в той же день Росавіація слова Кудінова заперечила, зазначивши, що він не має достовірних відомостей про стан і ведення держреєстру цивільних повітряних суден РФ, а також його компетенцію не входять питання їх реєстрації.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки в РФ та видавати російські сертифікати льотної придатності на них.

Поправки, внесені законом до Повітряного кодексу РФ, дозволять російським компаніям не повертати власниками іноземні літаки, які вони використовували на умовах лізингу. Експлуатувати їх можна буде лише на внутрішніх лініях в РФ, оскільки в інших країнах їм загрожуватиме арешт на вимогу власників. Сертифікуватимуть ці літаки російські центри та випробувальні лабораторії, які не мають доступу до відповідних технологій.