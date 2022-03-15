Велика Британія запровадила економічні санкції проти російського експорту

Уряд Великої Британії оголосив про заборону на експорт до Росії елітних британських товарів, а також запровадив нові імпортні тарифи на сотні ключових товарів російського експорту.

Як повідомляється на офіційному сайті британського уряду, наразі додаткове мито у розмірі 35% буде застосовуватися до російських товарів вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи російську горілку.

"Російська горілка є одним із знакових продуктів, які постраждали від підвищення тарифів, тоді як заборона на експорт, ймовірно, торкнеться автомобілів класу люкс, високоякісних виробів модної індустрії та творів мистецтва", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що деталі щодо заборони на експорт предметів розкоші з’являться згодом, а рішення про застосування підвищеного мита щодо російських товарів набуде чинності наступного тижня.

Зокрема, додаткове мито у розмірі 35% застосовуватиметься до наступних російських товарів: залізо, сталь, добрива, деревина, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізна руда, залишки/харчові продукти відходи, напої, спиртні напої та оцет (сюди входить горілка), скло та скляний посуд, крупи, насіння олійних культур, папір і картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, натуральне та штучне хутро, судна та біла риба.

Крім того, уряд Великої Британії оголосив, що більше не надаватиме жодних нових гарантій, позик і страхування для експорту в Росію та Білорусь.

Водночас Експортно-кредитна агенція Великої Британії зберігає фінансову підтримку в розмірі 3,5 млрд фунтів стерлінгів для торгівлі з Україною в рамках постійної підтримки уряду близького союзника.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Разом з тим G7 домовились докладати зусиль для скасування торовельного статусу Росії як країни найбільшого сприяння, а також перешкоджати спробам російської влади залучати фінансування у Світовому банку та МВФ.