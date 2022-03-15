Олігархи, енергетика та сталь: Четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії набув чинності (оновлено)

Євросоюз запровадив четвертий пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо Росії у зв’язку з військовою агресією проти України.

Увечері у вівторок відповідні рішення були офіційно оприлюднені в Офіційному журналі ЄС та набрали чинності.

Запроваджені санкції передбачають:

заборону операцій з рядом російських держпідприємств, включаючи "Роснєфть" та "Газпром нєфть" (за винятком закупівлі нафти, газу та металів);

заборону присвоєння кредитних рейтингів, а також надання будь-яких послуг, пов'язаних з кредитними рейтингами, будь-яким російським фізичним або юридичним особам;

розширення переліку осіб, пов’язаних з російським оборонно-промисловим комплексом, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному покращенню оборонного та безпекового сектору Росії;

заборону здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії, а також запровадити комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі;

запровадження торговельнихі обмежень на імпорт російського чавуну та сталі, а також експорту предметів розкоші.

Крім того, ЄС вирішив накласти санкції на ключових олігархів, лобістів і пропагандистів, які просувають наратив Кремля про ситуацію в Україні, а також на ключові компанії у сферах авіації, виробництва товарів військового та подвійного використання, суднобудування та машинобудування.

Зокрема, ЄС запровадив персональні санкції проти російських мільярдерів Романа Абрамовича, Сулеймана Керімова, співзасновників "Альфа-Груп" Германа Хана та Олексія Кузьмічова, власника ММК Віктора Рашнікова, голови держкомпанії "Россєті" Андрія Рюміна, кількох російських пропагандистів, включно з гендиректорм "Пєрвого канала" Констянтином Ерностом. Після цього в санкційному списку ЄС загалом знаходяться 893 фізособи.

Євросоюз також включив до свого санкційного списку дев'ять компаній, пов'язаних із обороною промисловістю РФ, включаючи "Рособоронекспорт" і АТ "Науково-виробнича корпорація Уралвагонзавод", "Роснєфть-Аеро", холдинг АТ "НВО "Високоточні комплекси", ПАТ "Курганмашзавод", холдинг "Вертольоти Росії", ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація", АТ "Зеленодольський завод імені О. М. Горького".

Окремо Рада ЄС доручила Єврокомісії приєднатися від імені ЄС до багатосторонньої заяви про агресію Російської Федерації проти України за підтримки Білорусі, в контексті світової торгівлі.

"Як і інші члени СОТ, які будуть співавторами цієї заяви, ЄС підтверджує свою готовність вжити будь-яких дій, які вважатимуться необхідними для захисту наших основних інтересів безпеки. Вони можуть включати дії на підтримку України або дії щодо призупинення зобов’язань щодо РФ, наприклад, призупинення режиму найбільшого сприяння для продуктів і послуг з РФ. Крім того, у світлі матеріальної підтримки Білорусі дій Російської Федерації, ЄС вважає, що процес вступу до СОТ має бути призупинений", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Reuters, зокрема, країни Європейського союзу мають намір запровадити нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть", але поки продовжать купувати у них нафту.

Крім того, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній із особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу.