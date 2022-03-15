Японія запровадила санкції проти олігарха Вексельберга та ще 16 росіян

Японія оголосила про запровадження нових персональних санкцій щодо 17 громадян Росії через російське воєнне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Японії.

Санкції передбачають заморожування активів 17 громадян Росії "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру".

Серед осіб, які стосуватимуться нових санкцій, 11 депутатів Держдуми, зокрема, голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов.

Крім того, санкції запроваджено стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів підприємця Юрія Ковальчука.