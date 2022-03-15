"Укрзалізниця" почала націоналізацію російських вагонів

АТ "Укрзалізниця" починає націоналізацію близько 15 тис. російських вагонів, які стоять на коліях України.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує пресслужба компаніх.

Він уточнив, що ці вагони належать 250 компаніям, а їх націоналізація стала можливою після підписання Президентом України закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде Кабмін, РНБО, указ Президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку рф – теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення", – зазначив керівник "Укрзалізниці".

Камишін пояснив, що серед власників цих вагонів є компанії, які точно належать РФ ("ВЕБ-Лізинг", "ВТБ-Лізинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лізинг"), їм належить понад 3 тис. вагонів.

Водночас в "Укрзалізниці" зазначили, що українських вагонів в Росії залишилось всього 482.