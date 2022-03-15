Зеленський оголосив про перші два кроки податкової реформи під час війни

Підготована урядом податкова реформа передбачає заміну ПДВ та податку на прибуток для бізнесу податком з обороту, а також добровільну сплату єдиного податку фізособами-підприємцями, які працюють на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування.

Про це йдеться у зверненні Президента Володимира Зеленського, текст якого оприлюднено на сайті голови держави.

"Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань", – заявив президент.

"Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону", – додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що "це лише початкові два кроки нашої податкової реформи".

Як повідомлялося, напередодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив новий законопроєкт, яким крім ініційованого урядом зниження акцизу та ПДВ на пальне запроваджується низка податкових послаблень для бізнесу на період дії воєнного стану.

За ініціативою уряду, законопроєктом пропонується розширити систему єдиного податку на великий бізнес з оборотом до 10 млрд грн, який отримає змогу сплачувати податок 2% від обороту. Крім того, законопроєкт містить ще 40 новацій для бізнесу, які на період воєнного стану пропонує запровадити профільний парламентський комітет.