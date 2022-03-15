Найбільші європейські страхові компанії згортають бізнес в Росії

Великі європейські страхові компанії зводять до мінімуму свою діяльність у Росії через війну проти України.

Зокрема німецький концерн Allianz 14 березня повідомив, що не відкриватиме в РФ новий бізнес і "суттєво і впорядковано" скоротить свою присутність у країні, повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, компанія не здійснюватиме в Росії та Білорусі нових капіталовкладень від імені своїх клієнтів.

Allianz володіє в Україні невеликою компанією, що займається страхуванням майна, у Росії німецький концерн має частку компанії медичного страхування. Річний прибуток Allianz від цього бізнесу в обох країнах не перевищує 30 мільйонів євро в порівнянні з 13,4 мільярда євро загального прибутку концерну в 2021 році. У російські та українські цінні папери компанія вклала лише 0,3% від загальних інвестицій німецького концерну, що становлять 800 мільярдів євро.

Про призупинення своєї діяльності в РФ також оголосили швейцарські компанії Zurich Insurance і Swiss Re – другий за величиною перестраховик у світі. Як повідомили у Swiss Re, компанія не укладатиме нових угод із клієнтами в Росії та Білорусі незалежно від того, перебувають вони під санкціями чи ні, а діючі угоди не будуть продовжені. Таку саму заяву минулого тижня зробила третя у світі перестрахувальна компанія Hannover Re.

Крім того, страхові брокери Willis Towers Watson, Marsh та Aon залишають Росію.

Як повідомлялося, тиждень тому про зупинення діяльності в Росії повідомив італійський страховий концерн Generali, якому належить 38% в російському страховику "Інгосстрах". Італійці вийшли з ради директорів російської компанії та закрили свій офіс у Москві.