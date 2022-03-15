Кабмін може встановити пільгову ціну на газ для деяких промислових підприємств, – "Нафтогаз"

Кабінет міністрів розглядає можливість розширити покладені на групу "Нафтогаз" спеціальні обов’язки (ПСО) з постачання газу за пільговими цінами в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

В компанії уточнили, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за 13 березня поставило споживачам майже 90 млн кубометрів природного газу, тоді як 12 березня споживачам було транспортовано 88 млн кубометрів, а 11 березня – лише 76 млн куб. м газу.

"Добове споживання збільшилось за рахунок теплових електростанцій, що отримують газ в рамках механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) за рішенням уряду. Розглядається питання розширення ПСО на інших споживачів, що мають важливе значення для економіки в період російської військової агресії та для забезпечення теплом населення", – йдеться у повідомленні.

Водночас "Нафтогаз" запевняє, що компанія має необхідний ресурс для задоволення всіх заявок під час опалювального періоду.

Як повідомлялося, 7 березня Кабінет міністрів через проблеми з імпортом вугілля зобов’язав НАК "Нафтогаз України" в рамках ПСО продавати газ для потреб всіх 12 теплових електростанцій за ціною 7 грн за кубометр до кінця квітня.

Увечері 12 березня "Нафтогаз" повідомив, що в рамках затвердженого урядом ПСО розпочав постачання природного газу трьом ТЕС, а всього підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, процес укладання договорів з рештою станцій триває.

"Нафтогаз Трейдинг" з початку опалювального сезону постачає підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тисячу кубометрів та бюджетних установ – по 16 390 грн за тис. куб. м.

За даними "Оператора ГТС України", запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) України на 13 березня становлять близько 9,4 млрд куб. м. Середньодобовий відбір зі сховищ останніми днями збільшився до 50-55 млн куб. м із 40-45 млн куб м у першій декаді березня.