Росія заборонила експорт зерна

Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн ЄАЕС до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня.

Про це повідомила прес-служба уряду Росії, передає Інтерфакс-Україна.

"У Росії вводиться тимчасова заборона на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження по зерну діятимуть до 30 червня, за цукром – до 31 серпня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Заборона по зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь та кукурудзу.