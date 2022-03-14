МВФ цього року очікує зростання держборгу України з 50% до 60% ВВП

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення співвідношення державного та гарантованого державою боргу України до ВВП у 2022 році з 50,2% до 60,3%.

Про це йдеться в матеріалах Фонду від 7 березня, підготовлених до виділення екстреного фінансування Україні на $1,4 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

"Середньострокова траєкторія (оновленого прогнозу) залишається приблизно на 10 процентних пунктів вище (попереднього прогнозу), а її низхідний трек залежить від швидкого відновлення зростання реального ВВП та реалізації первинних профіцитів, як і прогнозувалося", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що збереження геополітичної напруги та/або відхилень в економічній політиці може поставити під загрозу цю траєкторію.

"Базові прогнози припускають, що до 2026 року зовнішній борг впаде нижче за 50% ВВП, проте це є предметом підвищеної невизначеності та потенційно вищого зовнішнього фінансування через ризики, пов'язані з макроекономічними потрясіннями", – зазначає МВФ.

Щодо курсу гривні Фонд уникнув будь-яких конкретних оцінок, однак спрогнозував, що курс має знизитися в найближчій перспективі через негативні шоки для економіки, але потім стабілізується в середньостроковій перспективі в міру початку відновлення.

МВФ нагадав, що на тлі ескалації геополітичної напруги гривня подешевшала з початку року до 24 лютого, коли Росія напала на Україну, приблизно на 7% – до 29,5 грн/$1. Валютний ринок було припинено, і курс було зафіксовано Нацбанком на цьому рівні.

"Припускається, що обмінний курс залишиться фіксованим на час конфлікту, і очікується деяке зниження курсу в міру поступової лібералізації контролю та стабілізації економіки до кінця року", – йдеться в матеріалах.

Щодо інфляції, то Фонд зазначає, що вона, ймовірно, збережеться на вищих рівнях довше, ніж очікувалося раніше.

"Рівні з однозначним числом ймовірні лише у 2023 році, а цільовий рівень у 5% – у 2025 році через перебої з поставками та тиск на витрати для задоволення потреб, що виникають внаслідок конфлікту", – вважають у МВФ, прогнозуючи зростання інфляції цього року до 20% з 10% у 2021 році та 5% у 2020 році.

Як повідомлялося, держборг України в коронакризі у 2020 році зріс з 50,5% ВВП до 61% ВВП, проте минулого року знизився до 50,2% ВВП.

МВФ станом на 7 березня оцінював падіння ВВП України цього року в 10%, однак зазначав, що при затягуванні війни воно буде значно більшим.