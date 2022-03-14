Євросоюз призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) слідом за санкціями ЄС проти РФ призупинило дію сертифікатів російських підприємств цивільної авіації.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

"EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, у тому числі сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату знаходиться або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції", – сказано в повідомленні.

У списку організацій із призупиненими сертифікатами перераховані найбільші російські авіакомпанії ("Аерофлот", S7, "Волга-Днєпр", "Уральські авіалінії" та інші), підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки ("А-Технікс", "S7 Інженіринг", "Волга- Днєпр технікс" та інші).

Крім того, у списку представлені типи повітряних суден, сертифікати яких призупинені: серед них вироблені в РФ Superjet 100 і Ту-204.

EASA також вирішило призупинити прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій.

Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з авіакомпаніями, що діють.

14 березня російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки в РФ та видавати російські сертифікати льотної придатності на них.