ООН виділить ще $40 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

Організація Об'єднаних Націй надасть додатково $40 млн на гуманітарну допомогу Україні та сформує групу реагування для подолання наслідків війни для світової економіки.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає Європейська правда.

Гутерріш заявив, що нова "група реагування на надзвичайні ситуації" прагнутиме пом'якшити наслідки війни для продовольства, енергетики та фінансів у всьому світі, особливо в країнах, що розвиваються, після того, як Україна припинила експорт пшениці, яка раніше становила 50% світового продовольчого ринку.

Гутерріш сказав, що офіційний керівний комітет групи перебуває у розробці, і незабаром розпочнуться консультації з країнами-членами ООН.

"Це тримає дамоклів меч над світовою економікою, особливо над світом, що розвивається. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи. Хоч би яким був результат, у цій війні не буде переможців, які тільки програли", – сказав він.