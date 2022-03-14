Світовий банк додатково виділив Україні $200 мільйонів

Світовий банк оголосив про надання Україні майже $200 млн додаткового фінансування для підтримки сфери надання соціальних послуг для вразливих категорій населення.

Як повідомляється у прессрелізі банку, ці кошти будуть виділені додатково до пакету допомоги Україні на загальну суму $723 млн, затвердженого минулого тижня, $350 млн з яких Україна вже отримала.

"Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі $3 мільярдів, про який раніше оголосила група Світового банку", – зазначається у повідомленні.

Таким чином, загальна сума підтримки, мобілізованої Світовим банком для України, зараз становить понад $925 млн. В цю суму увійшли додаткові 10 млн євро ($11 млн), надані Австрією до мультидонорського трастового фонду (MDTF), створеного Світовим банком для сприяння передачі грантів від донорів Українф. Це збільшує поточну загальну суму MDTF до $145 млн.

"Війна, що триває, продовжує спричинювати серйозні людські втрати та створює фінансові прогалини, які ставлять під загрозу здатність вразливих верств населення в Україні задовольняти основні потреби. Ця швидка підтримка допоможе подолати ці прогалини під час надзвичайної нестабільності, оскільки ми працюємо над ширшими зусиллями щодо підтримки України та регіону", – прокоментував рішення президент групи Світового банку Девід Малпасс.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна отримала кошти за екстреною програмою кредитування МВФ у розмірі $1,4 млрд, а також 711,8 млн євро від міжнародних партнерів.