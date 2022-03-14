Після заборони Instagram в Росії почали блокувати VPN-сервіси для обходу обмежень в інтернеті

В Росії почали блокувати VPN-сервіси, які дозволяють обходити блокування інтернет-ресурсів, встановлені російською владою.

Про це повідомляє спеціалізоване видання dev.ua з посиланням на російські ЗМІ.

Серед VPN-сервісів, які блокують за рішенням Роскомнагляду, – Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN і IPVanish VPN.

Водночас російська влада обіцяє, що роботу з VPN зможуть продовжити компанії, які використовують такі сервіси для забезпечення роботи технологічних процесів.

Минулого року Роскомнагляд вже попереджав про те, що ці сервіси будуть заблоковані. Звичайні користувачі не зможуть користуватись зазначеними VPN-сервісами. Але організаціям і підприємствам можуть це дозволити, якщо це дозволить регулятор після перевірки.

Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня влада РФ почала блокувати популярну соцмережу Instagram на території країни.