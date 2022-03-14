Польська Orlen анонсувала безперебійну роботу своїх НПЗ без російської нафти

Нафтопереробні заводи концерну PKN Orlen забезпечені сировиною на кілька місяців уперед, вони безперебійно працюватимуть, навіть якщо російські поставки перервуться через санкції проти РФ.

Про це заявив голова правління польської компанії Даніель Обайтек на пресконференції в Гданському нафтовому порту, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вибрали кошик сирої нафти, який дозволив би нашим НПЗ продовжувати роботу, навіть якщо нафта перестане надходити трубопроводом "Дружба", – наводить слова Обайтека польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За словами Обайтека, якщо проти російської нафти буде введено санкції через розв'язану Росією війну проти України та ескалацію військових дій, компанія здатна забезпечити роботу всіх своїх НПЗ. Раніше підприємства замовили постачання, що гарантує роботу на кілька місяців уперед. Крім того, Обайтек наголосив на готовності переробляти іранську нафту у разі зняття ембарго з республіки.

Глава Orlen підкреслив, що "проаналізує" контракти, що закінчуються, на поставку нафти з російськими компаніями.

Зазначається, що концерн тримає курс на диверсифікацію постачання нафти. Так, компанія вже знизила закупівлю у "Роснєфті": дворічний контракт, підписаний у березні 2021 року, передбачає відвантаження 3,6 млн тонн нафти на рік проти обсягів попереднього контракту на рівні 5,4-6,6 млн тонн. Водночас у 2022 році закінчиться дія трирічного контракту з "Роснєфтью" про постачання на нафтопереробні заводи до Чехії. При цьому контракт із "Татнафтою" діятиме довше.

Обайтек також заявив, що Orlen разом із Saudi Aramco розглядає можливості реалізації нових нафтохімічних проектів, у тому числі у Гданську: "Разом з нашим партнером ми аналізуємо можливості розвитку нафтохімії та незабаром оголосимо деякі загальні напрямки, також враховуємо розташування Гданська".

Раніше повідомлялося про готовність Saudi Aramco придбати у PKN Orlen 30% акцій нафтопереробного заводу у цьому місті потужністю 210 тис. барелів на добу, а також розширити постачання нафти до Польщі.

Раніше Обайтек зазначав, що частка російської нафти, що переробляється на Плоцькому НПЗ, нині становить менше ніж 50% проти 98% у 2013 році.

Як повідомлялося, ще до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.

Раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.