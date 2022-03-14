Російські музичні сервіси нарікають на неможливість завантажити нову музику західних виконавців

Російський музичний сервіс "Яндекс.Музика" та соцмережа "ВКонтакте" зіштовхнулися з проблемами при спробі завантажити нові музичні релізи західних виконавців.

Як пише російське видання РБК, місцеві музичні бібліотеки сервісів позбавлені доступу до західних новинок, хоча треки, завантажені до їхніх каталогів до запровадження санкцій щодо Росії, працюють.

Зокрема, у "Яндекс.Музиці" розповіли, що "доступ до деяких нових треків частини закордонних правовласників поки що обмежений у Росії".

"Ми працюємо з нашими партнерами над вирішенням питання. Каталоги, що завантажені на сервіс до минулого тижня, доступні в повному обсязі", — сказали в прес-службі "ВКонтакте".

"Рішення про точкове вилучення своїх треків приймають артисти, але це поодинокі випадки", – уточнили у "VK Музика".

Зокрема, культова група Pink Floyd та її лідер Девід Гілмор заявили, що видалять свої пісні зі стрімінгових сервісів у Росії та Білорусії.

Як повідомлялося, раніше найбільші міжнародні музичні лейбли – Universal, Warner та Sony Music – пішли з Росії.