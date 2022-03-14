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Євросоюз погодив четвертий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну

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Євросоюз погодив четвертий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну

Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.

Про це повідомили у французькому представництві, яке наразі головує у Раді ЄС, інформує Інтерфакс-Україна.

"Схвалення COREPER II у взаємодії з нашими міжнародними партнерами четвертого пакету санкцій, який націлений на фізичних та юридичних осіб, залучених до агресії (Росії, – ред.) проти України, а також на кілька секторів російської економіки", – повідомили у представництві Франції при Євросоюзі.

"Ці заходи набудуть чинності з моменту їхньої швидкої публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу", – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що представники країн ЄС схвалили заяву до СОТ про призупинення дії положення про режим найбільшого сприяння у торгівлі з Росією та призупинення розгляду кандидатури Білорусі у СОТ.

Як повідомлялося, за даними Reuters, зокрема, країни Європейського союзу мають намір запровадити нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть", але поки продовжать купувати у них нафту.

Крім того, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній із особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koty, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина: Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo"

коди до них дойде що вони фінансують фашистів
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14.03.2022 20:45 Відповісти
Ваyer вже пішов. Підуть і інші поступово. Не все в 1 день. Деякі чекають коли у кацапів настілтки впаде платоспроможність, що хочеш не хочеш, а піти це все що залишається.
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15.03.2022 02:10 Відповісти
Компания Ferrero во Владимирской области продолжает работу. Это единственный завод Ferrero в России. Здесь производят кондитерские изделия под торговыми марками "Kinder сhocolate", "Raffaello", "Nutella", "Kinder Сюрприз".
Бойкот!! Ferrero вам трудно закрыть завод на пару месяцев, думаю даже на мес. будет достаточно.
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15.03.2022 08:52 Відповісти
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15.03.2022 10:43 Відповісти
Фармацевтичні компанії Bayer та Pifzer припиняють інвестиції на РФ
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15.03.2022 14:54 Відповісти
 
 