Мінфін завтра вперше запропонує доларові військові облігації

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах 15 березня втретє запропонує гривневі військові облігації та вперше – валютні у доларах США.

Про це йдеться в інформації Мінфіну, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, термін їх обігу – 407 днів, на відміну від дисконтних гривневих паперів за ними тричі передбачено виплату відсотків: 27 квітня і потім двічі за півроку.

Крім того, покупцям будуть запропоновані "короткі" ОВДП з погашенням через 42 дні.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій – до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав цих паперів на 20 млрд грн.

На перших двох комерційних аукціонах з розміщення військових облігацій терміном обігу трохи більше року 1 та 8 березня покупці придбали їх відповідно на 8,1 млрд грн та 6,6 млрд грн під 11% річних.

Раніше Національний банк України на період дії воєнного стану спростив вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, якщо власники спрямовують їх на придбання "військових облігацій" через банки.