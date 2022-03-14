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Amway припиняє роботу в Росії

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Amway припиняє роботу в Росії

Міжнародний виробник товарів масового попиту для краси та здоров'я Amway припиняє роботу в Росії через її військову агресію проти України.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Реальність нашого бізнесу така, що у нас є друзі, колеги та підприємці Amway в обох країнах, які роками працювали разом у гармонії із загальною метою. Проте війна, що триває, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлюють продовження бізнесу, як це було, у Росії, тому ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції та інших операцій", – сказано в повідомленні.

Заснований у 1959 році Amway Corp. – міжнародний виробник товарів масового попиту для підтримки краси, здоров'я та господарювання. Наразі працює більш ніж у 100 країнах. Загальний обсяг продажів за 2020 рік становив $8,5 млрд.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Amway


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Тепер і справді "немьітая расія"
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14.03.2022 19:54 Відповісти
 
 