Кабмін спростив затвердження бюджетних програм в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів спростив затвердження бюджетних програм та інших бюджетних документів, а також порядок казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Про це йдеться в ухвалы Кабміну від 13 березня №267.

Зокрема, передбачається оперативне затвердження кошторисів, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів та інших документів без погодження з Міністерством фінансів.

Крім цього, постанова дозволяє оперативно затверджувати документи, що використовуються у бюджетному процесі, керівника та/або заступниками керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад.