Уряд Британії вивчить можливість розміщення біженців в особняках російських олігархів після їх захоплення активістами

Уряд Великої Британії завив, що вивчає можливість розміщення українських біженців в особняках підсанкційних російських олігархів, після того, як активісти захопили лондонський палац Олега Дерипаски.

Про це на Даунінг-стріт заявили у коментарі Bloomberg.

Уряд країни закликають перетворити величезні будинки російських олігархів, які потрапили під британські санції, у притулки для тих, хто тікає від війни в Україні.

Зокрема, британські сквотери у понеділок захопили лондонський особняк, пов’язаний із мільярдером Олегом Дерипаскою, оголосивши, що він "належить українським біженцям".

The Daily Mail називає захоплений маєток "найдорожчим заблокованим (внаслідок санкцій, – ред.) будинком у Великій Британії", оцінюючи його в 50 мільйонів фунтів, зазначає Радіо Свобода.

Напередодні у Біарріці на півдні Франції активіст Пʼєр Афнер проникнув на віллу, яку повʼязують із дочкою Путіна Катериною Тихоновою та її колишнім чоловіком, сином друга Путіна Кирилом Шамаловим. У маєтку було знайдено випуск економічного журналу "Валовий внутрішній продукт (ВВП)", на всіх обкладинках якого з 2004 до 2018 року містилася фотографія Путіна, а також документи, пов’язані з Шамаловим та другом Путіна Генадієм Тімченко. Афнер планує відкрити в будинку притулок для біженців від режиму Путіна, особливо українських, повідомляло видання The Insider.